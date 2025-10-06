Angriffskrieg gegen die Ukraine

Russland hatte gestern die ukrainische Stadt Lwiw beschossen. (Mykola Tys / AP/dpa)

Das Verteidigungsministerium teilte mit, 60 Flugkörper seien über dem Schwarzen Meer zerstört worden, 40 weitere über der Halbinsel Krim, die Russland 2014 völkerrechtswidrig annektiert hatte. In Krasnodar im Südwesten Russlands wurde erneut eine Raffinerie beschossen, in der Region Belgorod fiel in tausenden Haushalten der Strom aus. Sollten die russischen Angaben stimmen, würde es sich um einen der größten ukrainischen Vergeltungsangriffe seit Kriegsbeginn handeln.

Russland beschießt die Ukraine seinerseits fast täglich mit zahlreichen Drohnen sowie mit Marschflugkörpern und Raketen. Dabei werden neben der Energieinfrastruktur immer wieder auch Wohnhäuser getroffen. In Lwiw im Westen des Landes wurden bei einem solchen Angriff nach ukrainischen Angaben gestern vier Menschen getötet.

Diese Nachricht wurde am 06.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.