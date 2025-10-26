"Unbegrenzte Reichweite"

Putin bei einem Treffen mit Militärvertretern (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Kremlin Press Office)

Putin sprach von "unbegrenzter Reichweite" und einer "einzigartigen Erfindung", über die außer Russland kein anderes Land auf der Welt verfüge. Nach Angaben des russischen Generalstabschefs Gerassimow war der nuklear angetriebene Marschflugkörper bei einem Test am vergangenen Dienstag rund 15 Stunden ununterbrochen in der Luft und legte dabei etwa 14.000 Kilometer zurück. Die Waffe soll auch in der Lage sein, Atomsprengköpfe zu transportieren. Russland hatte die Entwicklung der Waffe bereits im Jahr 2018 angekündigt.

Russland und die USA verfügen zusammen über etwa 87 Prozent des weltweiten Bestands an Atomwaffen. Nach Angaben der Federation of American Scientists besitzt Russland 5459 Atomsprengköpfe, die USA 5177.

