Russischer Angriff auf die Stromversorgung in der Stadt Charkiw (Archivfoto vom 23.03.) (picture alliance / Anadolu / Yevhen Titov)

Die ukrainische Luftverteidigung fing nach eigenen Angaben 84 von knapp 100 russischen Raketen und Drohnen ab. Landesweit herrschte Luftalarm. Die US-Regierung verurteilte die, so wörtlich, barbarischen Anstrengungen des Kremls, Millionen Männern, Frauen und Kindern den Strom abzuschalten.

Die ukrainischen Drohnenangriffe der vergangenen Wochen auf russische Ölraffinerien zeigen unterdessen Wirkung. Nach Analysen der Nachrichtenagentur Reuters sind mittlerweile rund 14 Prozent der Raffineriekapazität lahmgelegt. Die US-Denkfabrik "Institute for the Study of War" berichtet unter Berufung auf Insider, Russland importiere große Mengen an Öl aus Belarus, um den Bedarf auf dem heimischen Markt zu decken. In diesem Monat hat Russland bereits die Ausfuhr von Benzin untersagt.

Gestern hatten russische Truppen den Druck auf den Süden und Osten der Ukraine erhöht. Der Generalstab in Kiew teilte mit, die Gebiete rund um Awdijiwka und Bachmut stünden im Mittelpunkt schwerer Kämpfe. Entlang der Frontlinien seien insgesamt 48 Gefechte aufgeflammt. Bei Charkiw habe es russische Luft- und Artillerieangriffe gegeben. Vor der Hafenstadt Sewastopol auf der von Russland besetzten ukrainischen Halbinsel Krim stürzte ein russisches Militärflugzeug ab. Das meldete der von Russland eingesetzte Gouverneur der Krim. Demnach konnte sich der Pilot retten. Die Absturzursache ist unklar. Die ukrainischen Streitkräfte haben in der Vergangenheit wiederholt russische Ziele auf der Krim und die dort stationierte Schwarzmeerflotte angegriffen.

Diese Nachricht wurde am 29.03.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.