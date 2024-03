Russischer Angriff auf die Stromversorgung in der Stadt Charkiw (Archivfoto vom 23.03.) (picture alliance / Anadolu / Yevhen Titov)

Nach Angaben des Energieministeriums in Kiew wurden mehrere Wasser- und Wärmekraftwerke im Westen und im Zentrum des Landes beschädigt. Die ukrainische Luftverteidigung fing nach eigenen Angaben 84 von knapp 100 russischen Raketen und Drohnen ab. Landesweit herrschte Luftalarm. Die US-Regierung verurteilte die, so wörtlich, barbarischen Anstrengungen des Kremls, Millionen Männern, Frauen und Kindern den Strom abzuschalten.

Die ukrainischen Drohnenangriffe der vergangenen Wochen auf russische Ölraffinerien zeigen unterdessen Wirkung. Nach Analysen der Nachrichtenagentur Reuters sind mittlerweile rund 14 Prozent der Raffineriekapazität lahmgelegt. Die US-Denkfabrik "Institute for the Study of War" berichtet unter Berufung auf Insider, Russland importiere große Mengen an Öl aus Belarus, um den Bedarf auf dem heimischen Markt zu decken. In diesem Monat hat Russland bereits die Ausfuhr von Benzin untersagt.

