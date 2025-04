Russland lässt die US-russische Ballerina Xenia Karelina frei. (IMAGO/SNA/IMAGO/Anton Butsenko)

Karelina besitzt die amerikanische und die russische Staatsbürgerschaft und hatte vor ihrer Inhaftierung in Los Angeles gelebt. Während eines Familienbesuchs in Jekaterinburg wurde sie festgenommen und später wegen Hochverrats zu zwölf Jahren Strafkolonie verurteilt. Die Justiz hatte sie beschuldigt, umgerechnet 47 Euro an eine ukrainisch-amerikanische Menschenrechtsorganisation gespendet zu haben.

Nach Informationen der Nachrichtenagentur AFP wurde Karelina in Abu Dhabi an US-Vertreter übergeben. Im Gegenzug soll der Deutsch-Russe Arthur Petrov an Russland überstellt werden. Er befand sich seit 2023 in amerikanischer Haft, weil er militärisch nutzbare elektronische Güter illegal nach Russland exportiert haben soll.

Diese Nachricht wurde am 10.04.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.