UNO-Generalsekretär

Außenminister Lawrow sagte am Rande des G20-Gipfels in Neu Delhi, Guterres' Vorstoß vermittele den Eindruck, dass er sich instrumentalisieren lasse. Er verlangte erneut, die russische Agrarbank Rosselchosbank an das internationale Finanzsystem Swift anzuschließen - und nicht nur eine Luxemburger Filiale der Bank, wie von Guterres vorgeschlagen. Sollten diese und weitere Forderungen Moskaus erfüllt werden, sei die russische Regierung bereit, das Abkommen zum Export ukrainischen Getreides über das Schwarze Meer wieder in Kraft zu setzen, erklärte Lawrow.

Russland hatte das Abkommen im Juli nicht mehr verlängert und dies mit westlichen Sanktionen gegen den Export russischer Agrarprodukte begründet. Wegen des russischen Angriffskriegs kann die Ukraine Getreide seither nicht mehr über das Schwarze Meer verschiffen.

