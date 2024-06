Dabei handele es sich um Ortschaften in der Region Donezk, meldete die russische Nachrichtenagentur RIA unter Berufung auf das Verteidigungsministerium in Moskau. Zudem seien mehrere ukrainische Drohnen auf russischem Gebiet unter anderem in den Regionen Kursk, Woronesch und Belgorod abgeschossen worden, hieß es.