Ein ukrainischer Soldat bereitet den Start einer Drohne vor. (Efrem Lukatsky/AP/dpa)

Nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau wurden mehr als 230 Fluggeräte abgeschossen. Betroffen gewesen sei neben Grenzgebieten zur Ukraine auch der Großraum Moskau, hieß es. Der Moskauer Bürgermeister Sobjanin erklärte, der Betrieb an den Flughäfen der Hauptstadt sei zeitweise unterbrochen worden. Die Ukraine greift in ihrem Abwehrkampf gegen Russland immer wieder auch Ziele jenseits der Grenze an.

In der Ukraine wurden bei einer russischen Attacke auf ein Übungsgelände der Armee im Gebiet Sumy sechs Soldaten getötet. Es gab nach nach Angaben der Streitkräfte zudem mehrere Verletzte.

