Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa (Außenministerium) (AP / dpa)

Sie ergänzte, es müssten die Ursachen des Konflikts gelöst werden. Russland hat wiederholt bekräftigt, an seinen Maximalforderungen im Angriffskrieg gegen die Ukraine festzuhalten. Demnach soll die Ukraine etwa auf einen NATO-Beitritt verzichten und neben der Halbinsel Krim auch die Gebiete Donezk, Luhansk, Cherson und Saporischschja - die es nicht vollständig kontrolliert - in Gänze abtreten.

Kritik an den US-Sanktionen kam auch aus dem chinesischen Außenministerium in Peking. Von dort hieß es, man sei ganz grundsätzlich gegen einseitige Sanktionen, weil diese - s

Kallas: Erfreut über die Signale aus den USA

Die EU-Außenbeauftragte Kallas begrüßte dagegen den Schritt der Trump-Regierung. Man sei sehr erfreut über die Signale, die man aus Amerika erhalte, sagte Kallas in Brüssel. Es sei wichtig, dass man hier abgestimmt handele. Auch die ukrainische Regierung begrüßte die neuen US-Sanktionen.

Die USA wollen sich trotz der neuen Sanktionen gegen Russland mit Vertretern des Landes treffen. Wie Außenminister Rubio mitteilte , sind die USA immer an einem Dialog interessiert, wenn sich die Möglichkeit bietet, Frieden zu erreichen.

Sanktionen gegen Rosneft und Lukoil

Das US-Finanzministerium hatte kurz zuvor Sanktionen gegen die größten russischen Ölkonzerne Rosneft und Lukoil verhängt . Als Grund nannte Finanzminister Bessent die Weigerung von Staatschef Putin, den Krieg in der Ukraine zu beenden. Präsident Trump erklärte in Washington, wenn er sich mit Putin austausche, seien die Gespräche gut. Sie führten dann aber zu nichts.

Diese Nachricht wurde am 23.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.