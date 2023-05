Nach Besuch in Kiew

Der Republikaner Lindsey Graham (Archivbild) (afp / picture alliance / Erik S. Lesser)

Welche Straftat die Ermittler ihm konkret zur Last legen, geht aus den Angaben nicht hervor. Hintergrund ist ein in seiner Authenzität umstrittenes Video eines Besuchs Grahams am vergangenen Freitag in Kiew. In dem veröffentlichten Zusammenschnitt soll er sich abwertend über russische Soldaten geäußert haben.

Der republikanische US-Politiker wies die Kritik zurück und erklärte, er habe den Kampfgeist der Ukrainer gelobt, die sich mit Hilfe Washingtons gegen Russlands Invasion wehrten. Inwischen hat die ukrainische Seite das vollständige Video veröffentlicht, das die russischen Vorwürfe gegen Graham widerlegen soll.

Diese Nachricht wurde am 29.05.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.