Zu den Regionalwahlen im eigenen Land hat Russland auch Wahlen in den annektierten ukrainischen Gebieten angekündigt. Hier ein Foto eines Regionalparlaments im russischen Kaluga. (Archivbild) (picture alliance / dpa / Tass Boris Kavashkin)

Wie die russische Wahlkommission bekanntgab, sollen sie am 10. September in den für annektiert erklärten Regionen Donezk, Luhansk, Cherson und Saporischschja stattfinden. Das wäre zeitgleich zu den Regionalwahlen in Russland. Es sollen Regionalparlamente und Gemeinderäte gewählt werden. International wird die Annexion der vier Gebiete im Osten und Süden der Ukraine nicht anerkannt. Die russischen Truppen kontrollieren bis heute nur einen Teil der jeweiligen Regionen; die Kämpfe dauern an.

