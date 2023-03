Rauch steigt auf nach einem russischen Raketenangriff in Kiew. (AFP / SERGEI SUPINSKY)

Ein Sprecher teilte mit, die Angriffe seien mit Hyperschallraketen erfolgt und stellten eine Antwort auf Terrorakte der Ukraine in der russischen Grenzregion Brjansk. Russland hatte der Ukraine Anfang des Monats vorgeworfen, dass Saboteure die Grenze überschritten und zwei Zivilisten getötet hätten. Die ukrainische Regierung wies das als Provokation zurück.

Bei den russischen Angriffen in der vergangenen Nacht waren Ziele in mehreren Regionen in der Ukraine getroffen worden. Dabei gab es Tote und Verletzte. Vielerorts fiel der Strom aus. Davon war erneut auch das von Russland besetzte Atomkraftwerk Saporischschja betroffen. Der Meiler läuft seither im Notbetrieb über Dieselgeneratoren.

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 09.03.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.