Die zuständige Behörde in Kiew meldete, es seien die sterblichen Überreste von 1.000 ukrainischen Soldaten übergeben worden. Die russische Seite erklärte, von Seiten Kiews 19 Leichen getöteter russischer Soldaten erhalten zu haben.
Seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine haben beide Seiten mehrfach Gefangene ausgetauscht und getötete Soldaten übergeben. Auf den jüngsten Austausch hatten sich Kiew und Moskau bei ihren Gesprächen im Juli in Istanbul geeinigt.
