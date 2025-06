Im Rahmen des Gefangenenaustauschs

Mitarbeiter des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz an einem unbekannten Ort, die an Kühlwagen vorbeigehen. (AFP / HANDOUT)

Das teilte die Koordinierungsstelle für den Gefangenenaustausch mit Russland in Kiew mit. Veröffentlichte Fotos zeigen Mitarbeiter des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz an einem unbekannten Ort, die an Kühlwagen vorbeigehen. Die Leichen werden nun forensisch untersucht, um die Identität der Gefallenen festzustellen.

Die Regierungen in Kiew und in Moskau hatten sich im Rahmen ihrer Vereinbarung zum Gefangenenaustausch auch auf den Austausch von Gefallenen geeinigt. Ob auch Russland bereits sterbliche Überreste seiner Soldaten erhalten hat, ist bisher nicht bekannt.

Anfang der Woche hatten beide Seiten junge Kriegsgefangene ausgetauscht.

