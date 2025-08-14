Wie das Verteidigungsministerium in Moskau bekanntgab, wurden auf Vermittlung der Vereinigten Arabischen Emirate jeweils 84 Gefangene übergeben. Laut dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj befanden sich unter ihnen auch Zivilisten.
US-Präsident Trump und Russlands Staatschef Putin wollen morgen in Alaska über einen möglichen Waffenstillstand im Ukraine-Krieg verhandeln. Die Begegnung soll nach Angaben aus Moskau um 11.30 Uhr Ortszeit beginnen. Das entspricht 21.30 Uhr deutscher Zeit.
Die Ukraine und Russland meldeten heute wieder gegenseitigen Beschuss. Im Gebiet Cherson im Süden der Ukraine sollen mindestens zwei Menschen getötet worden sein. In den russischen Regionen Belgorod und Rostow soll es Verletzte gegeben haben.
Weiterführende Informationen
Über weitere Entwicklungen mit Blick auf das Treffen der Präsidenten Trump und Putin am Freitag halten wir Sie auch in einem Newsblog zur Zukunft der Ukraine auf dem Laufenden.
Diese Nachricht wurde am 14.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.