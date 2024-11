Russland weist laut dem Außenministerium in Moskau zwei Mitarbeiter der ARD aus. (picture alliance / Flashpic / Jens Krick)

Dessen Korrespondent Iwan Blagoj hatte zuvor in einem Beitrag berichtet, er und sein Kameramann seien aufgefordert worden, Deutschland bis Mitte Dezember zu verlassen. Die Schließung des Büros sei in einem Schreiben der deutschen Behörden mit Sicherheitsinteressen begründet worden. Die Berichterstattung des "Ersten Kanals" verbreite demnach russische Propaganda und Desinformation und stelle daher eine erhebliche Gefahr für die öffentliche Ordnung dar. Konkret führte Blagoj das Verbot auf seine Berichterstattung über die Festnahme eines deutschen Staatsbürgers in Kaliningrad vergangene Woche zurück. Der russische Geheimdienst wirft dem Mann vor, in ukrainischem Auftrag Sabotageakte geplant zu haben. Der "Erste Kanal" zeigte in einem Beitrag unter anderem sein Wohnhaus und nannte seinen vollen Namen.

Auswärtiges Amt: "Erster Kanal" in Berlin wurde nicht geschlossen

Das Auswärtige Amt wies Blagojs Darstellung zurück. Ein Sprecher sagte in Berlin, die Bundesregierung habe keine Büros geschlossen. Russische Journalisten könnten in Deutschland frei und ungehindert berichten. Sollten sich die Berichte über die Ausweisung der ARD-Journalisten bewahrheiten, weise man dies aufs Schärfste zurück, betonte der Sprecher: "Das steht in keinem Verhältnis." Er erläuterte, falls es sich bei einer Ausweisung der russischen Journalisten um ein Problem mit den Aufenthaltstiteln handele, wären dafür die Behörden der Länder zuständig.

Sacharowa hatte in ihrem Statement vor Reportern in Moskau gesagt, Russland sehe sich wegen der Schließung gezwungen, Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Die beiden ARD-Mitarbeiter seien angewiesen worden, ihre Akkreditierungsunterlagen abzugeben und das Land zu verlassen. Grundsätzlich sei Moskau bereit, neues ARD-Personal zu akkreditieren, meinte Sacharowa, aber nur dann, wenn russische Journalisten in Berlin ihrer Arbeit nachgehen könnten.

