Der stellvertretende UNO-Botschafter Poljanski sagte im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, man werde Mali und anderen interessierten afrikanischen Partnern umfassende Unterstützung gewähren. Bislang hatten rund 1000 Kämpfer der Wagner-Gruppe, deren Anführer Prigoschin war, die Militärregierung in Mali im Kampf gegen Islamisten unterstützt. Auch in anderen westafrikanischen Ländern sind die Söldner aktiv. Die Vereinten Nationen hatten ihren Einsatz in Mali beendet, nachdem die Militärjunta die Blauhelmsoldaten aufgefordert hatte, das Land zu verlassen.

Nach UNO-Angaben konnte die Terror-Miliz IS seitdem das unter ihrer Kontrolle stehende Gebiet in Mali nahezu verdoppeln.

