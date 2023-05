Wladimir Putin war zum Zeitpunkt des Angriffs nicht im Kreml. Das Foto zeigt ihn heute in seiner Residenz Nowo-Ogarjowo. (IMAGO / SNA / IMAGO / Mikhail Klimentyev)

In sozialen Medien ist ein Video zu sehen, dass Rauchwolken über dem Kreml in Moskau zeigen soll. Wie das russische Präsidialamt mitteilte, wurde der Angriff von der russischen Verteidigung abgewehrt. Kremlsprecher Peskow sagte Ria Nowosti, Putin sei zum Zeitpunkt des Angriffs nicht im Kreml gewesen, da er in seinem Amtssitz Nowo-Ogarjowo in der Nähe von Moskau gearbeitet habe. Den Angaben zufolge wird die Militärparade auf dem Roten Platz am 9. Mai wie geplant abgehalten.

Als Reaktion auf den mutmaßlichen ukrainischen Angriff hat Russland mit Gegenmaßnahmen gedroht. "Wir betrachten diese Handlungen als einen geplanten Terrorakt und Anschlag auf das Leben des Präsidenten der Russischen Föderation", heißt es in der Kreml-Mitteilung. Die russische Seite behalte sich das Recht vor, Gegenmaßnahmen zu ergreifen, wo und wann sie es für angebracht halte, hieß es weiter. Die Ukraine wies die Vorwürfe zurück. Man habe nichts mit Drohnenangriffen auf den Kreml zu tun, hieß es.

