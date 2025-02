Gespräche über Frieden in der Ukraine

Russlands Außenminister Lawrow sieht keinen Platz für Europa bei Verhandlungen - Selenskyj: "Wussten von nichts"

Der russische Außenminister Lawrow hat eine Beteiligung Europas an Gesprächen zur Beendigung des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine infrage gestellt. Europa habe mehrmals die Chance gehabt, sich an einer Einigung zu beteiligen, sagte Lawrow. Er will sich heute mit US-Außenminister Rubio in Saudi-Arabien zu ersten Gesprächen treffen.