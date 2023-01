Angriffe auf Soldedar

Kämpfer der Wagner-Gruppe offenbar vorgerückt

Söldner unter dem Kommando des Putin-Vertrauten Prigoschin sollen in Soledar in der Ostukraine vorgerückt sein. Kiew fürchtet, die Stadt könnte verloren gehen. In Russland soll es nächste Woche zu einer Einberufungswelle von 500.000 Männern kommen.

Adler, Sabine | 10. Januar 2023, 06:15 Uhr