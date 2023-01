Vor Rammstein-Treffen

Weitere Waffenlieferungen an die Ukraine

Großbritannien und Kanada haben weitere Waffenlieferungen angekündigt. Lettland will zudem die Ausbildung ukrainischer Soldaten fortsetzen. In Russland gibt es vereinzelt Trauerbekundungen für die Opfer des Raketenangriffs auf ein Wohnhaus in Dnipro.

Adler, Sabine | 19. Januar 2023, 06:16 Uhr