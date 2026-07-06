Vor NATO-Gipfel

NATO-Generalsekretär Mark Rutte (Archivbild) (picture alliance/AP Photo/Virginia Mayo)

Rutte betonte vor dem NATO-Gipfel in der Türkei, die europäischen Bündnisländer sowie Kanada investierten zusammen inzwischen vier Prozent ihres Bruttoinlandsprodukts in Verteidigung und Sicherheit. Er erwarte zugleich, dass jedes Mitgliedsland auf dem Gipfel in Ankara glaubwürdige Pläne vorstelle, wie es das Ziel von fünf Prozent erreichen wolle.

Die NATO-Staaten hatten sich im vergangenen Jahr vor allem auf Drängen von US-Präsident Trump darauf verständigt, bis spätestens 2035 mindestens 3,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts in Verteidigung zu investieren. Hinzukommen sollen noch einmal 1,5 Prozent für verteidigungsrelevante Ausgaben etwa bei der Infrastruktur. Deutschland will das Fünf-Prozent-Ziel bereits im Jahr 2029 erreichen.

Diese Nachricht wurde am 06.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.