Vor NATO-Gipfel in der Türkei

NATO-Generalsekretär Mark Rutte spricht in Ankara auf dem NATO-Verteidigungsindustrieforum. (picture alliance/ANP/Jeroen Jumelet)

Rutte erklärte, Drohnen seien zu einem entscheidenden Faktor auf dem Schlachtfeld geworden. Das sehe man etwa in der Ukraine oder im Nahen Osten.

Der zweitägige NATO-Gipfel in der Türkei findet vor dem Hintergrund der Spannungen in den transatlantischen Beziehungen statt. US-Präsident Trump hat den Bündnispartnern wiederholt vorgeworfen, nicht ausreichend in Verteidigung zu investieren. Rutte trat dieser Einschätzung im Vorfeld des Gipfels entgegen und betonte, die Mitgliedsstaaten hätten ihre Ausgaben für Verteidigung und Sicherheit inzwischen auf vier Prozent des Bruttoinlandsprodukts erhöht.

Weitere Investitionen bekanntgegeben

Vor dem eigentlichen Gipfel kündigten auch die Niederlande neue Verteidigungsprojekte im Volumen von mehr als drei Milliarden Euro an. Wie die Regierung in Den Haag mitteilte, gehören dazu Partnerschaften mit Belgien bei der Luftverteidigung und mit Großbritannien ⁠bei ⁠Marineschiffen. Verteidigungsministerin Yesilgöz sagte der ⁠Nachrichtenagentur Reuters, ‌die Niederlande strebten zudem weitere Gemeinschaftsprojekte mit Deutschland an. ​

Diese Nachricht wurde am 07.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.