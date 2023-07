Merz-Äußerungen

Sachsens Ministerpräsident Kretschmer für "pragmatischen Umgang" mit AfD in Kommunen

Sachsens Ministerpräsident Kretschmer (CDU) plädiert in der Debatte über eine etwaige Zusammenarbeit mit der AfD für einen - wie er sagte - pragmatischen Umgang. Eine lupenreine Trennung zur AfD sei auf kommunaler Ebene nicht durchzuhalten, so Kretschmer in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung".

26.07.2023