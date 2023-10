Asyl-Reform

Der Dresdener Politikwissenschaftler Hans Vorländer (picture alliance / dpa / Arno Burgi)

Umfragen im Umfeld der Landtagswahlen in Hessen und Bayern hätten gezeigt, dass eine große Mehrheit der Bevölkerung einen Kurswechsel in der Migrationspolitik sowie eine Begrenzung der Zuwanderung erwarte, sagte Vorländer der Deutschen Presse-Agentur. Er verwies darauf, dass die Kommunen über ihre Belastung bei der Unterbringung und Versorgung von Geflüchteten klagten.

Zudem kritisierte Vorländer einen politischen Diskurs, in dem bisweilen suggeriert werde, es gäbe einfache Lösungen, mit denen sich die Zahl der Schutzsuchenden stark reduzieren lasse. Eine wichtige Stellschraube, an denen die Bundesregierung drehen müsse, um mehr Kontrolle in das Zuwanderungsgeschehen zu bringen, sei die angestrebte Reform des europäischen Asylsystems.

