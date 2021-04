Die Deutsch-Amerikanerin Rebekka Salomea Ziegler wuchs in Baden-Württemberg auf, ihr ursprünglicher Berufswunsch war: Schauspielerin. An der Kölner Hochschule für Musik und Tanz studierte sie Jazzgesang. In Jazzkreisen wurde sie bekannt als Teil des a-capella-Quartetts Of Cabbages And Kings. Mit ihrer eigenen Band Salomea hat die Vokalistin mit der beweglichen Altstimme 2020 unter dem Titel "Bathing in Flowers" ihre zweite Platte herausgebracht. Damit zielt sie auch auf ein avanciertes Pop-Publikum. Gemeinsam mit Yannis Anft, Keyboard, Oliver Lutz, Bass und Leif Berger, Schlagzeug, entwirft Ziegler sehr persönliche, komplexe, elektronisch geprägte Songlandschaften, die sie selbst als „contemporary multi genre“ bezeichnet. Für den "JazzFacts"-Fragebogen hat Rebekka Salomea Ziegler drei Lieblingsstücke ausgewählt. Im Gespräch im Anja Buchmann verrät sie, was sie an zeitgenössischer Gospelmusik begeistert, warum sie das Hip-Hop-Label Brainfeeder liebt und wie die Pandemie ihren eigenen Zugang zum Musikmachen verändert hat.