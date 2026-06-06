Russischer Angriffskrieg

Nach dem ukrainischen Angriff auf ein Ölterminal steigt schwarzer Rauch über Sankt Petersburg auf. (picture alliance / Anadolu / Ali Cura)

Nach Behördenangaben wurden in der Region um die zweitgrößte russische Stadt zuletzt mehr als 70 Drohnen abgefangen. Der internationale Flughafen Pulkovo kündigte eine vorübergehende Unterbrechung des Flugverkehrs an, ohne Gründe dafür zu nennen.

In Sankt Petersburg findet seit Mittwoch ein Wirtschaftsforum mit internationalen Vertretern statt. Die Ukraine hat ihre Angriffe auf die Region seit Beginn des Treffens intensiviert und unter anderem einen Militärstützpunkt und eine Ölförderanlage attackiert. Russlands Staatschef Putin lehnte unterdessen den Vorschlag eines Treffens mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskij ab.

Diese Nachricht wurde am 06.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.