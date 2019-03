Genau 184.709 Stimmen bei der Europawahl 2014 hatten gereicht: Martin Sonneborns satirisch zu verstehende Organisation "Die Partei" bekam dank fehlender Sperrklausel einen Sitz im EU-Parlament und der Vorsitzende Sonneborn nahm den Posten eines EU-Abgeordneten an - um zu verstehen, wie Europa funktioniert.

Mehr Wirkung als erhofft

Grundsätzlich könne man als einzelner, noch dazu fraktionsloser Abgeordneter nicht viel bewegen, sagte Sonneborn im Dlf. Umso erfreulicher sei es gewesen, etwa bei einer Abstimmung über die europäische Datenschutzordnung als Zünglein an der Waage doch eine Veränderung herbeizuführen. "Das ist viel mehr Wirkung, als wir uns erhofft haben", sagte Sonneborn im Corsogespräch.

Schwierig sei zum Teil der Umgang mit anderen, teils rechtsradikalen, fraktionslosen Abgeordneten gewesen, sagte Sonneborn, der auch für die Satire-Zeitschrift "Titanic" regelmäßig über seine Erlebnisse in Brüssel schreibt. Aber mit seiner provokanten Art macht er sich ohnehin gern Feinde. Er habe sich dafür einsetzen wollen, sagte er in Anspielung auf die berüchtigte 2016er Hamburger Rede von EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger (CDU), dass dieser "Kommissar für Schlitzaugenbeleidigungen" werde. "Aber ich konnte Juncker nicht in einem nüchternen Moment antreffen."

"Ein sozialeres, friedlicheres und auch besseres Europa"

Eine zentrale Erkenntnis sei für gewesen, wie unterschiedlich die 28 Mitgliedsstaaten doch seien: "Ich glaube, Nordeuropäer und Südeuropäer verbindet gar nicht so viel."

Damit nicht weiter Beschlüsse gefasst werden, wie etwa der, nach dem die EU nun letzlich mehr Geld in Waffenentwicklung als in Entwicklungshilfe investiert, wünscht sich Martin Sonneborn weniger Konservative im Parlament. "Dann könnten wir ein sozialeres, friedlicheres und auch besseres Europa haben."

