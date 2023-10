Saudi-Arabien bewirbt sich um Handball-WM

Saudi Arabien trägt seit 2019 die Club-WM im Handball aus, alle zwei Jahre findet das Turnier in der KASC Arena in Jeddah statt. (imago images / Kolektiff / Jozo Cabraja / kolektiff via www.imago-images.de)

Der Präsident der Internationalen Handball Föderation (IHF), Hassan Moustafa, bestätigte auf DLF-Anfrage die Bewerbungsabsichten von Saudi-Arabien. Das Land zeige starkes Interesse für die WM 2029 oder 2031, sagte der Ägypter. Man sei in dieser Sache in Gesprächen. Die Entscheidung darüber trifft der IHF-Rat. Dieser tritt am 1. November in Basel am Rande des 49. IHF-Kongresses wieder zusammen. Für die WM 2029 haben auch Island, Norwegen und Dänemark eine gemeinschaftliche Bewerbung eingereicht.

Sportinvestitionen, um Image aufzupolieren

Saudi-Arabien tritt bereits seit 2019 als Gastgeber der Club-Weltmeisterschaft auf, die abwechselnd in Jeddah und Damman ausgetragen wird. Die Bewerbung um die WM ist Teil der sportpolitischen Offensive des Wüstenstaates, die auch die Bewerbung um die Fußball-WM 2034 umfasst oder die enormen Summen, die im Profigolf in die saudische LIV-Tour investiert wurden.

Alles mit dem Ziel das lädierte Image aufzupolieren. Allein dafür, dass der Profigolfer Phil Mickelson von der heimischen PGA-Tour zur LIV-Tour wechselte, soll er 200 Millionen Dollar erhalten haben.

Saudi spekuliert wohl auf Amt des Weltverbandspräsidenten

In den Handball dürften die Scheichs nicht so viel investieren. Aber es gibt Gerüchte, wonach der saudische Handballpräsident Fadel Ali Al-Nemer im Jahr 2025 die Nachfolge von IHF-Präsident Hassan Moustafa antreten wolle. Dafür sollen die Mitglieder starken Kontinentalverbände aus Afrika und Asien bereits eine Koalition geschmiedet haben. Der 79-jährige Moustafa, der den Weltverband seit 2000 anführt, schloss auf Anfrage indes eine erneute Kandidatur nicht aus.