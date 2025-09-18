Spionage, Sabotage, Datendiebstahl

Schäden von gut 289 Milliarden Euro für die deutsche Wirtschaft

Die Schäden für die deutsche Wirtschaft durch Spionage, Sabotage und Datendiebstahl haben in den vergangenen zwölf Monaten einen Höchstwert von gut 289 Milliarden Euro erreicht. Das sei ein Anstieg um rund acht Prozent, heißt es in einer Erhebung des Branchenverbands Bitkom.