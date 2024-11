Der Autozulieferer Schaeffler will 4.700 Stellen abbauen (Archivbild). (Daniel Karmann / dpa / Daniel Karmann)

Davon seien 2.800 Stellen an zehn Standorten in Deutschland betroffen, teilte das Unternehmen in Herzogenaurach mit. In Europa seien es fünf Niederlassungen. Weiter hieß es, ein wesentlicher Grund für den Umbau sei auch die Fusion mit der Firma Vitesco. Weltweit beschäftigt Schaeffler rund 120-tausend Menschen.

Diese Nachricht wurde am 05.11.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.