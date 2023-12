Tom Wilkinson (AFP / JUSTIN TALLIS)

Das teilte seine Agentur im Auftrag seiner Familie mit. Wilkinson begann seine Karriere in den 1970er Jahren in Fernsehserien der BBC. Später wurde er für Kinoproduktionen besetzt - unter anderem 1998 im Film "Shakespeare In Love". Insgesamt trat er in mehr als 130 Filmen und Fernsehproduktionen auf. Daneben spielte Wilkinson auf angesehenen Theaterbühnen, zum Beispiel in Stücken der "Royal Shakespeare Company".

