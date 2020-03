Forscher des ZEW Mannheim haben herausgefunden, dass Beschäftigte mit einem akademischen Abschluss bis zu einem Drittel mehr verdienen und eine höhere Lebenszufriedenheit erreichen als Studienabbrecher. Es gibt also gute Gründe dafür, einen Abbruch zu vermeiden. Das allerdings ist nicht so einfach: Zwar bieten inzwischen zahlreiche Hochschulen Studienzweiflern spezielle Beratung an, aber insgesamt ist noch zu wenig erforscht wie sich ein Studienabbruch rechtzeitig erkennen und so vermeiden lässt. Auch fehlt es bislang an finanziellen Anreizen, damit Hochschulen möglichst viele Studierende zum Abschluss bringen.

In Campus & Karriere gehen wir diesen Fragen nach: Was sind die bislang bekannten Ursachen für einen Studienabbruch? Wie gehen Hochschulen mit den hohen Abbruchzahlen um? Wie sinnvoll sind zum Beispiel verpflichtende Eignungsprüfungen wie sie die TU München anbietet? Welche Beratungsangebote brauchen Studienzweifler und wie können sie nach einem Abbruch ihren beruflichen Werdegang fortsetzen?

Gesprächsgäste:

Oliver Rick , ehemaliger Student an der RWTH Aachen

, ehemaliger Student an der RWTH Aachen Swantje Wrobel , Psychologische Beratungsstelle des Studierendenwerks Bremen

, Psychologische Beratungsstelle des Studierendenwerks Bremen Gerhard Müller , Vizepräsident für Studium und Lehre an der TU München

, Vizepräsident für Studium und Lehre an der TU München Sören Isleib, Deutsches Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung (DZHW)

Eine Sendung mit Hörerbeteiligung. Die kostenfreie Telefonnummer: 00800 – 44 64 44 64 oder senden Sie eine Mail an campus@deutschlandfunk.de. Sie können ab jetzt bis zur Sendung morgen auch eine Nachricht auf unserem Anrufbeantworter hinterlassen.