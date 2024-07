Fußball-EM

Der deutsche Schiedsrichter Felix Zwayer beim Achtelfinale von Rumänien gegen die Niederlande. (IMAGO)

Für den 43-jährigen Zwayer ist es der vierte Einsatz bei der Heim-Europameisterschaft. Linienrichter sind Stefan Lupp und Marco Achmüller. Vierter Offizieller ist Daniel Siebert, der bei der EM auch als Hauptschiedsrichter zum Einsatz gekommen ist.

Für Zwayer wird es ein Wiedersehen mit Jude Bellingham, der vor zweieinhalb Jahren nach einem Spiel schwere Vorwürfe gegen den Schiedsrichter erhob. Nach dessen umstrittener Leistung bei der Dortmunder Niederlage gegen den FC Bayern kritisierte der damalige BVB-Spieler Bellingham Zwayer. Er warf ihm in Anspielung auf den inzwischen fast 20 Jahre zurückliegenden Skandal um Robert Hoyzer indirekt Bestechlichkeit vor und sagte: "Man gibt einem Schiedsrichter, der schon mal Spiele verschoben hat, das größte Spiel in Deutschland". Zwayer wies diese Vorwürfe entschieden zurück, legte nach dem Spiel aber auch aufgrund massiver Anfeindungen eine mehrwöchige Pause ein.

Der frühere deutsche Spitzen-Schiedsrichter Manuel Gräfe kritisierte die Berufung Zwayers in das EM-Aufgebot zu Beginn des Turniers als "große Schande". Zur Nominierung für das Halbfinale schrieb Gräfe bei X, dies sei "verantwortungslos allen gegenüber".

