Test für geplanten Seekorridor

Das Schiff "Open Arms" der gleichnamigen Nichtregierungsorganisation hat rund 200 Tonnen Trinkwasser, Medikamente und Lebensmittel für die Menschen im Norden des Gazastreifens geladen.

EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen äußerte sich erfreut über die erste Hilfslieferung auf dem Seeweg. Sie sagte vor dem EU-Parlament in Straßburg, der Seekorridor könne eine nachhaltige Lebensader zur Versorgung der Menschen im Gazastreifen darstellen. Ein Problem sei allerdings die Verteilung der Güter.

Wie von der Leyen weiter mitteilte, aktiviert die EU zur Unterstützung der Hilfen ihr Katastrophenschutzverfahren. Dadurch wird unter anderem ein Zentrum für die Koordinierung von Notfallmaßnahmen tätig, und ein Pool an Experten, Ausrüstung und Transportdiensten steht zur Verfügung.

Die Route ist nicht ungefährlich, weil im östlichen Mittelmeer oft starke Winde wehen und es starke Strömungen gibt. Das Anliefern der Güter im Gazastreifen gilt zudem als große Herausforderung, weil es in Gaza nur einen kleinen Fischerhafen gibt, der nicht tief genug für Frachtschiffe ist.

Die USA wollen deshalb in den kommenden Wochen unter Beteiligung des Militärs und mit internationalen Partnern einen provisorischen Hafen an der Küste des Gazastreifens errichten. Ein erstes Schiff mit Bauteilen war am Wochenende entstandt worden . Auch die Bundeswehr prüft derzeit eine Beteiligung am Aufbau des schwimmenden Piers.