Schlacht von Ayacucho

Das Ende der spanischen Kolonialherrschaft

Am 9. Dezember 1824 kam es in Ayacucho in Peru zur entscheidenden Schlacht im Unabhängigkeitskrieg der spanischen Kolonien. Simón Bolivars Heer besiegte die königlichen Truppen. Allerdings leisteten Royalisten noch über Jahre lokal Widerstand.