Generaldebatte im Bundestag

Präsident Macron habe den Deutschen die Hand weit ausgestreckt. Deutschland müsse jetzt die Hand des französischen Präsidenten ergreifen. Merz forderte gemeinsame Initiativen mit Frankreich, um die Handlungsfähigkeit Europas unter Beweis zu stellen. Konkret mahnte der CDU-Vorsitzende eine gemeinsame Verteidigungspolitik in den Bereichen Beschaffung, Rüstung und Unterstützung der Ukraine an.

Weiter erklärte Merz, dass seine Fraktion einer Reform der Schuldenbremse nicht zustimmen würde. Die Aufgaben, vor denen das Land stehe, könnten auch ohne weitere Schulden und ohne Steuererhöhungen gelöst werden, sagte Merz. Da die Schuldenbremse Bestandteil des Grundgesetzes ist, kann eine Änderung nur mit Zweidrittel-Mehrheit des Bundestages beschlossen werden.

Scholz weist die Kritik der Union zurück

Es folgte die Erwiderung von Bundeskanzler Scholz. Dieser wies die Kritik des Unionsfraktionschefs zurück. Der Bundeskanzler erklärte, er setze bei der Bewältigung der Krisen auf eine Zusammenarbeit mit Frankreich. Macron und er seien verabredet. Für alle müsse klar sein: "Wenn die Welt noch schwieriger wird, auch zum Beispiel durch das, was an Wahlen in den USA als Ergebnis möglich ist, dann muss die Europäische Union umso stärker werden".

Weidel: Ampelkoalition ist größtes Standortrisiko

In der Debatte kommen alle Fraktionsvorsitzenden zu Wort. Die AfD-Vorsitzende Weidel bezeichnete die Regierung als das größte Standortrisiko Deutschlands. Der aufgeblähte Haushaltsentwurf sei Ausdruck des Unvermögens. Die Koalition rede vom Sparen, bürde die Lasten aber allein den Bürgern auf.

FDP-Fraktionschef wirft Merz vor: Sie machen Ihren Job nicht

FDP-Fraktionschef Dürr warf CDU und CSU vor, ihre Arbeit in der Opposition nicht zu machen. "Was sagt es über Ihre Partei aus, die sich richtigerweise anschickt, auch in ferner Zukunft einmal wieder Regierungsverantwortung in Deutschland zu übernehmen, wenn Sie nicht einmal zu Oppositionszeiten in der Lage ist, konkrete Vorschläge zu machen?", fragte Dürr Unionsfraktionschef Merz.

Auf der Tagesordnung stehen zudem die Einzeletats des Auswärtigen Amtes sowie des Verteidigungs- und des Entwicklungsministeriums. Vor den Beratungen plädierte der SPD-Außenpolitiker Roth im Deutschlandfunk mit Verweis auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine für eine bessere Ausstattung des Verteidigungsetats.

Die Verabschiedung des Bundeshaushalts ist für Freitag geplant. Dann soll sich auch der Bundesrat abschließend mit dem Etat befassen.

Diese Nachricht wurde am 31.01.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.