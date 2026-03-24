Bislang noch Landesvorsitzende der FDP Rheinland-Pfalz: Daniela Schmitt (Helmut Fricke/dpa)

Bei der für Mai vorgesehenen Wahl eines neuen Vorstandes werde sie nicht mehr antreten, sagte Schmitt am späten Abend der Deutschen Presse-Agentur. Nötig sei nun eine intensive Beratung zur künftigen inhaltlichen und strukturellen Aufstellung der Freien Demokraten.

Die FDP hatte bei der Wahl am Sonntag lediglich 2,1 Prozent der Stimmen geholt und war damit aus dem rheinland-pfälzischen Landtag ausgeschieden. Bis dahin hatten die Liberalen in Mainz in einer Ampel-Koalition mitregiert. Auch bei der Wahl in Baden-Württemberg hatte es die Partei zuvor nicht mehr in den Landtag geschafft. Gestern hatte der FDP-Bundesvorsitzende Dürr eine baldige Neuwahl des gesamten Bundesvorstands angekündigt.

Diese Nachricht wurde am 24.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.