Winterwetter am Flughafen Liverpool (PA Wire / dpa / Peter Byrne)

Unter anderem an Flughäfen in Bristol und Liverpool waren zeitweise die Start- und Landebahnen gesperrt. Für Wales, Zentralengland und Teile Nordwestenglands wurde eine Wetterwarnung ausgegeben. Der britische Wetterdienst meldete für Regionen im Norden Englands bis zu zwölf Zentimeter Neuschnee. In höheren Lagen in Wales und England könnten es bis zu 30 werden, hieß es.

