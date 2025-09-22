Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU, .M) die neue Bahnchefin Evelyn Palla (r.) und Dirk Rompf (neuer Infrastruktur-Chef) stellen die neue Bahn-Strategie vor. (Andreas Gora / dpa )

Bis Ende 2029 sollen 70 Prozent der Fernverkehrszüge pünktlich ankommen, sagte er. Zuletzt waren es nur gut die Hälfte der Fernzüge. Nach den Plänen Schnieders sollen zudem Sicherheit und Sauberkeit an Bahnhöfen erhöht werden. Außerdem strebe man an, dass die Kundenkommunikation verbessert und der Komfort der Fernverkehrszüge erhöht würden.

Palla sprach von einem Tag des Aufbruchs und Neuanfangs. Die Bahn müsse in allen Bereichen besser werden, deshalb werde man sich von Grund auf erneuern. Ab sofort sei Qualität Chefinnensache, sagte Palla. Sie strebe an, dass die Mitarbeiter wieder stolz sein könnten auf ihre Bahn.

Die Personalie um die designierte Bahn-Chefin Palla war bereits am Wochenende bekanntgeworden. Sie folgt auf den bisherigen Bahnchef Lutz. Der Fahrgastverband Pro Bahn begrüßte die Entscheidung. Palla sei unter den internen Kandidaten definitiv die beste Wahl, sagte der stellvertretende Vorsitzende Iffländer im Deutschlandfunk . Sie kenne einerseits die Deutsche Bahn, habe aber auch aus ihrer Zeit bei der österreichischen Bahn in Erinnerung, wie so ein Konzern gut laufen könnte.

Diese Nachricht wurde am 22.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.