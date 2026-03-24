Gordon Schnieder will schnell mit Sondierungsgesprächen beginnen. (picture alliance / dts-Agentur / -)

Die erste Runde sei für übermorgen geplant, teilte eine Sprecherin der CDU in Mainz mit. Spitzenkandidat Schnieder hatte den Schritt bereits gestern in Aussicht gestellt. Es gehe um die gemeinsame Verantwortung, für stabile Verhältnisse in Rheinland-Pfalz zu sorgen. Ebenfalls gestern hatte das SPD-Präsidium beschlossen, dass der scheidende Ministerpräsident Schweitzer die Verhandlungen mit den Christdemokraten über eine große Koalition führen soll. Im neuen rheinland-pfälzischen Landtag sind neben CDU und SPD sonst nur noch die AfD und die Grünen vertreten.

Da alle anderen Parteien eine Koalition mit der AfD ausgeschlossen haben, gilt ein Bündnis aus CDU und SPD als die einzig politisch mehrheitsfähige Konstellation.

Diese Nachricht wurde am 24.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.