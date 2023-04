Eine Abschussrampe für Iskander-Raketen (picture alliance / TASS/Yuri Smityuk)

Das teilte der russische Verteidigungsminister Schoigu in Moskau mit und bestätigte auch den Beginn der Ausbildung belarussischer Soldaten an den Atomraketen. Schoigu betonte, die Aufrüstung des verbündeten Nachbarlandes sei eine Reaktion auf die westlichen Waffenlieferungen an die Ukraine.

Diese Nachricht wurde am 04.04.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.