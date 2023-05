Drohnen auf Moskau

Moskau meldet Angriffe durch ukrainische Drohnen. (Uncredited / AP / Uncredited)

Zugleich äußerte der Sprecher die Erwartung, dass solche Angriffe zunehmen würden. Moskau war heute früh nach Angaben des Bürgermeisters mit acht Drohnen angegriffen worden. Dabei sollen einige Gebäude beschädigt worden sein. Der Rettungsdienst teilte mit, eine Person sei verletzt worden. Der russische Verteidigungsminister Shoigu sprach laut der Nachrichtenagentur RIA von einem terroristischen Angriff, hinter dem Kiew stecke.

Die ukrainische Hauptstadt Kiew war in der Nacht zum 17. Mal in diesem Monat Ziel von russischen Angriffen geworden. Dabei wurden nach Angaben von Bürgermeister Klitschko eine Person getötet und drei weitere verletzt. Ein Hochhaus geriet in Brand. Die Luftwaffe teilte bei Telegram mit, sie habe 29 von insgesamt 31 Drohnen abgeschossen.

