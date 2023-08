Koalition

Scholz: Einigung auf Wachstumschancengesetz noch im August

Bundeskanzler Scholz hat sich zuversichtlich gezeigt, dass der aktuelle Streit in der Koalition über die geplanten Steuerentlastungen für die Wirtschaft in Höhe von 6,5 Milliarden Euro rasch beendet wird. Der SPD-Politiker sagte in Düsseldorf, die Regierung werde das Wachstumschancengesetz noch in diesem Monat beschließen.

16.08.2023