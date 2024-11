Kanzler Scholz wird heute im Bundestag eine Regierungserklärung abgeben (Archivbild). (Carla Benkö / dpa / Carla Benkö)

Dabei dürfte es auch um die Neuwahl des Bundestags und die Vertrauensfrage des Kanzlers gehen. Zuletzt hatte es Streit um die Terminierung gegeben. Gestern einigten sich die Fraktionen von SPD und Union auf den 23. Februar als Termin für die Neuwahl. Auf Scholz' Rede folgt eine zweistündige Aussprache, in der unter anderem der CDU-Vorsitzende Merz das Wort ergreifen will. Im Gegensatz zu ursprünglichen Forderungen der Opposition wird in dieser Sitzung noch nicht über die Vertrauensfrage des Kanzlers abgestimmt. Dies soll nun am 16. Dezember geschehen.

