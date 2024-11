Nach dem Bruch der Ampelkoalition wird heftig darüber diskutiert, ob mögliche Neuwahlen noch in diesem Jahr oder im Frühjahr stattfinden sollen. Bundeskanzler Scholz will die Vertrauensfrage im Januar stellen. (picture alliance / dpa / Hannes P Albert)

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) kündigte an, am 15. Januar die Vertrauensfrage im Parlament zu stellen. Sollte diese gegen ihn ausfallen, sollen anschließend Neuwahlen terminiert werden. Dann könnte es voraussichtlich erst im März zur vorgezogenen Bundestagswahl kommen.

Oppositionspolitiker und Vertreter der Wirtschaft fordern jedoch, die Vertrauensfrage sofort und nicht erst im Januar zu stellen. Auf diese Weise können Neuwahlen früher ermöglicht werden. Die FDP, CDU, AfD und BSW drängen jedoch, mit den Neuwahlen nicht länger als nötig zu warten.

Laut einer ARD-Umfrage spricht sich auch eine Mehrheit der Bürger für möglichst schnelle Neuwahlen aus. Dabei sprachen sich 65 Prozent der Befragten für frühere Neuwahlen aus, während nur 33 Prozent den Vorschlag des Bundeskanzlers unterstützen.

SPD-Chefin Saskia Esken verwies in der ARD darauf, dass ihre Partei und die Grünen noch vor Weihnachten verschiedene Projekte umsetzen wollen. SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich erklärte, es müsse jetzt um Inhalte und nicht um einen Termin gehen. „Die Frage ist doch, ob es gelingt, in diesen Wochen einen Pakt für Deutschland zu schaffen und noch wichtige Themen auf den Weg zu bringen. Den Menschen geht es darum: Kriegen sie ein höheres Kindergeld? Schaffen wir es mit der kalten Progression? Können wir das Deutschland sehen?“, sagt Mützenich.

Insbesondere die Frage ob, das Kindergeld bis zum am 1. Januar erhöht werde, müsse geklärt werden. Mützenich sagte, jetzt müsse es darum gehen, Lösungen für Menschen zu finden und nicht ins Chaos zu stürzen.

Der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil betonte in der Polit-Talkrunde von Sandra Maischberger, dass eine früher gestellte Vertrauensfrage und Neuwahlen dazu führen könnten, die Kommunen zu überlasten. Dann „müsste in den Rathäusern über die Weihnachtstage der Wahlkampf vorbereitet werden“, so Klingbeil.

Einer Minderheitsregierung aus SPD und Grünen wird es voraussichtlich an Mehrheiten fehlen, um geplante Vorhaben umzusetzen. Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz beteuerte, eine solche Konstellation werde keine unterstützende Mehrheit durch die Union erhalten.

„Er ist nun ein Kanzler ohne Mehrheit im Parlament. Und wir werden ihm diese Mehrheit nicht ersatzweise verschaffen, die er mit dem Ausscheiden der FDP aus der Bundesregierung verloren hat“, sagt Merz. „Der normale Weg, den jeder verantwortungsvolle Bundeskanzler einschlagen würde, ist jetzt, sofort die Vertrauensfrage zu stellen.“ Es müssten frühe Bundestagswahlen her, damit das Land wieder eine Regierung bekomme, die auch die Mehrheit im Parlament habe, so Merz.

Laut Verfassung liegt es beim Bundeskanzler, über den Termin zur Vertrauensfrage zu entscheiden. Spricht die Mehrheit des Bundestages in dem Fall dem Kanzler nicht mehr ihr Vertrauen aus, hat der Bundespräsident drei Wochen Zeit, um den Bundestag aufzulösen. Neuwahlen haben laut Grundgesetz innerhalb von 60 Tagen nach Auflösung des Bundestages stattzufinden.

Die Bundeswahlleiterin, die für die Organisation und ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen in Deutschland zuständig ist, sieht keine Hindernisse für eine rasche Neuwahl. Vertreter der Behörde erklärten in den sozialen Netzwerken, sie hätten bereits mit den Vorbereitungen für eine mögliche Neuwahl begonnen.

Alle Vorbereitungen können genau wie bei einer regulären Wahl kurzfristig getroffen werden. Nach der rechtlichen Lage ist eine Neuwahl innerhalb weniger Wochen ohne weiteres durchführbar.