Scholz verurteilte in seiner Regierungserklärung zur Lage in Israel, dass es auch auf deutschen Straßen Solidaritätsbekundungen für die Hamas gab. (Archivbild vom 12.10.2023) (picture alliance / dpa / Bernd von Jutrczenka)

Nach der Debatte über den Krieg der islamistischen Hamas gegen Israel in der vergangenen Woche soll es dieses Mal um den anstehenden EU-Gipfel gehen. Auf der Tagesordnung des Treffens der europäischen Staats- und Regierungschefs in der kommenden Woche in Brüssel stehen bisher unter anderem die Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Zudem soll es um Migrationspolitik, Wirtschafts- und Finanzthemen gehen. Im Anschluss an die Regierungserklärung befasst sich der Bundestag mit dem Bericht der Bundesregierung zum Stand der Deutschen Einheit.

