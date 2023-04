Archivbild eines Treffens von Scholz und Selenskyj im vergangenen Juni in Kiew. (picture alliance / dpa / Kay Nietfeld)

Dies berichtet die Zeitung "Bild am Sonntag" unter Berufung auf deutsche Regierungskreise. Der Karlspreis wird dieses Jahr nicht wie üblich am 18., sondern bereits am 14. Mai verliehen. Grund ist nach Angaben der Zeitung, dass dass Scholz am 18. Mai bereits auf dem Weg zum G-7-Gipfel in Japan ist.

"Bild am Sonntag" berichtet zudem unter Berufung auf ukrainische Regierungskreise, dass Selenskyj den Karlspreis persönlich in Aachen entgegennehmen will. Es wäre sein erster Besuch in Deutschland seit Beginn des russischen Angriffskriegs im Februar des vergangenen Jahres.

Der Karlspreis wird seit 1950 jährlich an Persönlichkeiten verliehen, die sich um Europa und die europäische Einigung verdient gemacht haben.

