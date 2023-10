Bundestag -Kanzler Scholz gibt seine Regierungserklärung ab. (Michael Kappeler / dpa / Michael Kappeler)

In Deutschland gibt es keinen offiziellen Ableger der Hamas, so dass kein Vereinsverbot möglich ist. Die Entscheidung bedeutet nach Angaben des Bundesinnenministeriums etwa ein Verbot jeglicher Versammlungen. Die EU und die USA stufen die Hamas bereits als Terrororganisation ein. Scholz kündigte zugleich ein Verbot des Vereins Samidoun an. Dessen Mitglieder hatten am Wochenende in Berlin den Großangriff der Hamas auf Israel gefeiert. Scholz sagte, das sei abscheulich und menschenverachtend.

"Wir trauern und bangen mit euch"

Der Bundeskanzler sicherte Israel erneut die volle Solidarität Deutschlands zu. In diesem Moment gebe es für Deutschland nur einen Platz: den Platz an der Seite Israels. Es sei die immerwährende Aufgabe der Bundesrepublik, für Existenz und Sicherheit dieses Staates einzustehen. In ganz Israel werde um die Toten getrauert und um die Verschleppten gebangt. An die Israelis gerichtet sagte Scholz wörtlich: "Wir trauern und bangen mit euch."

"Wir verdammen die Gewalt der Terroristen"

Scholz betonte mit Blick auf die Hamas wörtlich: "Wir verdammen die Gewalt der Terroristen in aller Schärfe." Er fügte hinzu, die Bundesregierung arbeite mit Hochdruck an der Befreiung der Menschen, die von der Hamas entführt wurden. Unter den Geiseln befinden sich nach Scholz' Worten auch mehrere Deutsche.

Im Anschluss an die Debatte im Parlament wollen die Ampel-Fraktionen gemeinsam mit der Union einen Antrag zur Abstimmung stellen, in dem die Hamas-Angriffe verurteilt werden. Darin heißt es, Deutschland müsse Israel alles Notwendige und Erwünschte zur Verfügung stellen, was es für seine Verteidigung brauche.

Weiterführende Informationen

