Nach Entlassung

Scholz: "Lindners Verhalten will ich dem Land nicht länger zumuten" - Vertrauensfrage angekündigt

Bundeskanzler Scholz hat Finanzminister Lindner entlassen. Der SPD-Politiker erklärte am späten Abend, es gebe kein Vertrauensverhälnis mehr. Zu oft habe Lindner sein Vertrauen gebrochen. Ein solches Verhalten wolle er dem Land nicht länger zumuten, erklärte Scholz. Am 15. Januar will er die Vertrauensfrage im Bundestag stellen.